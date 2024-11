Masina de politie implicata intr-un accident cu trei masini pe un drum cu polei din Cluj! Totul s-a intamplat intr-o curba VIDEO

Masina de politie implicata intr-un accident pe un drum cu polei din Cluj! Totul s-a intamplat intr-o curba, in care un sofer a pierdut controlul volanuluiUn accident a avut loc pe raza localitatii Baisoara, in jurul orei 13:00, astazi, 23 noiembrie, pe drumul DJ 107M.Evenimentul rutier a avut loc atunci cand, un sofer a pierdut controlul masinii, cel mai probabil din cauza poleiului de pe carosabil si a acrosat o masina de Politie. Ambele autoturisme au fost avariate in urma evenimentului ... citește toată știrea