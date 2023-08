O masina de politie a fost implicata intr-un accident de circulatie la Gherla.Accidentul a avut loc sambata dimineata in jurul orei 11, la iesirea din Gherla spre Livada, pe strada Clujului.La data de 12 august a.c., in jurul orei 10.50, in municipiul Gherla, pe DN1C, a fost inregistrat un eveniment rutier, cu implicarea unei autospeciale de politie, soldat cu pagube materiale.Coliziunea fata-spate s-a produs pe sensul de mers Gherla spre Cluj-Napoca, intre autospeciala de politie, la ... citeste toata stirea