Masina din Ucraina implicata intr-un accidet GRAV la Cluj! Fug de razboi, dar oboseala ii rapune - FOTO si VIDEO

O masina cu numere de Ucraina a fost implicata, marti seara, intr-un accident pe raza localitatii Corpadea, comuna Apahida.Locuitorii din Apahida au sarit sa ajute victimele: "Sunteti din Ucraina?". "Yes!", "Imi pare rau!"."A fost un accident cu o masina de ucrainiei in Sannicoara, din cate am inteles masina de Ucraina a intrat pe contrasens in curba adormind la volan, sunt in jur de 3-4 victime", ne-a relatat un martor.Din fericire nimeni nu a fost ranit gravPompierii din cadrul ... citeste toata stirea