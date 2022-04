Masina facuta PRAF la Cluj. A intervenit descarcerarea pentru extragerea unei victime

Pompierii clujeni au intervenit in cursul acestei nopti pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor calificat unui tanar prins intr-o masina contorsionata, in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Ocna Dej."La fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si un echipaj SAJ. In momentul sosirii la fata locului, salvatorii au gasit doua autoturisme avariate, iar intr-unul dintre acestea se afla un tanar incarcerat, in stare de ... citeste toata stirea