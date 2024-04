Masina incendiata in stil mafiot, in parcarea unei locuinte din Huedin. Trei indivizi au fost retinuti, prejudiciul se ridica la 40.000 de euro

Marti, in toiul noptii, mai multi indivizi au stropit o masina cu o substanta inflamabila si i-au dat foc. Incidentul s-a produs la Huedin, bolidul de lux fiind parcat chiar in interiorul unei curti.De asemenea, ar fi fost distrus prin acelasi mod si un corp de mobilier aflat la intrarea in locuinta respectiva."Au fost demarate investigatii in vederea stabilirii imprejurarilor in care s-a produs incendiul, iar la aceeasi data, politistii au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie in ... citește toată știrea