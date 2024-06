Masina ,,incremenita" in sensul giratoriu de pe Observatorului din cauza inundatiilor: ,,Doar in Cluj sta apa in varful dealului" - VIDEO

Ploaia abundenta si fenomenele meteorologice cauzate de codul portocaliu de ieri, 13 iunie, au pus in dificultate multi soferi.In urma inundatiilor mai multe strazi din Cluj au fost acoperite de apa. Un astfel de caz a fost surprins si in sensul giratoriu din Observator.Un cetatean aflat in trafic, a surprins momentul in care o masina a ramas blocata in apropierea sensului giratoriu din cauza volumului mare de apa de pe langa aceasta care nu i-a permis sa inainteze, imaginile fiind ... citește toată știrea