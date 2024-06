Masina "inghesuita" si lovita de un autobuz CTP la Cluj: "Acolo e interzis pentru masini/A intrat sa-l invete minte" - FOTO

Un autobuz CTP ar fi lovit o masina care a incercat sa efectueze un viraj strans pe o strada din oras. In urma manevrei, autoturismul cu numere de Cluj a fost avariat.Momentul a fost surprins de catre un cetatean aflat in trafic si apoi publicat pe o retea de socializare.Oamenii au dezbatut cazul in sectiunea de comentarii si au presupus ca e posibil ca accidentul sa fi fost intentionat."Acolo e interzis pentru masini, doar autobuzele pot circula, eu cred ca intentionat a intrat in masina ... citește toată știrea