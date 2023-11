Un grav accident a avut loc in urma cu putin timp, in Bistrita. Un autoturism a fost lovit de trenul Cluj - Galati, iar soferul este in stare grava. A fost solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta la o clinica de specialitate din Targu Mures.Un autoturism a fost lovit de tren in urma cu putin timp, in Nimigea de Jos. Din primele informatii rezulta faptul ca soferul a fost grav ranit, echipajul medical ajuns la fata locului solicitand un elicopter SMURD pentru a-l transporta la o ... citeste toata stirea