"Masina putea sa fie in casa la mine, ca ei tot o ridicau". Un clujean a invins Primaria dupa ce i-au ridicat BMW-ul pentru ca era "prafuit"

Un clujean a castigat lupta cu sistemul, dupa ce autoritatile locale i-au ridicat masina abuziv de pe un loc de parcare platit chiar la Primarie, sub pretextul ca ar fi fost "abandonata"! In ultimii ani, Cluj-Napoca apare tot mai des in topuri la capitole precum digitalizare, modernizare si dezvoltare economica. Fata nefardata a Clujului se vede insa atunci cand coboram la firul ierbii, la cazurile individuale ale oamenilor depasiti de un sistem in care omul e sub profitul incasat, ca valoare. ... citește toată știrea