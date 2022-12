Masina rasturnata dupa ce a fost lovita de tren la Livada, in judetul Cluj - FOTO

Un autoturism s-a rasturnat vineri, 23 decembrie, in jurul orei 15.00, in urma unui accident produs in localitatea Livada.Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren, pe raza localitatii Livada, comuna Iclod.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 14.20, iar la fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SAJ.Echipajele de interventie au gasit autoturismul ... citeste toata stirea