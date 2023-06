Un accident de circulatie s-a produs in Valcele, in jurul orei 19.15.Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Valcele. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 19:15, iar la misiune au luat parte doua autospeciale, o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila si o ambulanta SAJ.In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat in momentul in care fortele noastre au ajuns la ... citeste toata stirea