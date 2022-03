Un accident de circulatie s-a produs, joi dimineata, pe raza localitatii Saula, la intrare in Huedin.Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut la iesire din localitatea Saula. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 5:55, iar la misiune au ... citeste toata stirea