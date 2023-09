Masina surprinsa cu 125 km/h pe Calea Manastur in Cluj, politistii au pornit in urmarirea soferului.S-a intamplat ieri dimineata in jurul orei 8, cand politistii Biroului Rutier Cluj au depistat pe strada Calea Manastur un tanar de 27 de ani, in timp ce rula cu un autoturism cu o viteza de 125 km/h. Soferul nu a oprit la semnalul efectuat de politisti, echipajul ... citeste toata stirea