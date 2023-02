Masina unei femei a fost furata ieri la amiaza din centrul unei comune din Cluj, unde se afla parcata, dar nu inchisa. Hotul a fost gasit intr-un tren, rupt de beat.Ieri in jurul orei 14 femeia, o clujeanca de 45 de ani din Poieni, a alertat Politia si a relatat ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autovehiculul personal care se afla parcat, insa neasigurat, in centrul localitatii. Masina a fost gasita, dupa verificari, in apropierea garii din localitate. Totodata, politistii au stabilit ... citeste toata stirea