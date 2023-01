Matei, copilasul ranit grav in accidentul din Rugasesti, s-a stins din viata

Un copil de doar sapte ani, victima a accidentului grav ce a avut loc in urma cu cateva zile pe raza localitatii clujene Rugasesti, s-a stins sambata din viata in spital, in Cluj-Napoca. Sute de persoane din Caseiu si Dej s-au rugat zile intregi pentru sufletul micutului Matei, insa inima acestuia a incetat sa mai bata, arata someseanul.ro.Accidentul a avut loc in dimineata zile de 19 ianuarie, cand o masina condusa de o femeie de 34 de ani din Caseiu a fost scapata de sub control si a ... citeste toata stirea