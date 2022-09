Mediateca Institutului Francez se numeste Ioana Costas

Institutul Francez a organizat o ceremonie de omagiere a Ioanei Costas, fosta directoare delegata a Institutului Francez din Romania la Cluj-Napoca, in prezenta Ambasadoarei Frantei in Romania, Laurence Auer.Cu aceasta ocazie, mediateca Institutului Francez la Cluj-Napoca a primit numele Ioana Costas, in memoria fostei directoare.Plecata dintre noi pe 30 iulie anul curent, la varsta de 36 de ani, doamna Costas a facut parte din echipa Institutului Francez din Romania la Cluj-Napoca inca din ... citeste toata stirea