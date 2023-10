O mama a relatat o experienta neplacuta de la Spitalul din Gherla, unde s-a prezentat la camera de garda pentru un consult cu baietelul ei, in varsta de 3 ani. Femeia spune ca cel mic era suspect de fractura la picior, dar medicul a zis ca nu are nimic, sa plece acasa linistita.Conducerea Spitalului Gherla a respins toate acuzatiile. Cititi mai jos pozitia oficiala."Incompetenta la spitalul Gherla. Am ajuns sambata seara cu baietelul de 3 ani suspect ca ar avea piciorul rupt. Vizibil fiind ... citeste toata stirea