Medic estetician FALS la Cluj! Politia a dat buzna in cabinet si l-a prins - FOTO

Politistii de la Investigatii Criminale au retinut un medic estetician fals, care facea interventii pe banda rulanta.In 1 februarie, a fost facuta o perchezitie la o locatie situata in municipiul Cluj-Napoca, activitatile fiind derulate in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii.Medicul fals avea si un ajutor"In urma cercetarilor efectuate de politisti a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 34 de ani, ... citeste toata stirea