Medic la Ambulanta Cluj: A salvat viata pacientului, dar acum este anchetat. Vina lui: Nu vorbeste limba maghiara

O femeie sustine ca un medic din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Cluj i-ar fi cerut sa vorbeasca in limba romana, dupa ce femeia a discutat cu pacientul in limba maghiara. Aceasta a declarat ca nu se astepta ca un astfel de eveniment sa aiba loc in Cluj-Napoca si ca doreste sa se asigure ,,ca acest lucru nu se va mai intampla" si altor persoane.Presupusul incident a avut loc in casa, dupa ce medicul alocat cazului a inceput sa acorde atentie pacientului. In timp ce doctorul lucra cu ... citește toată știrea