Medicii clujeni mereu la datorie! SCJU:"Solidaritatea umana este foarte importanta in aceste zile, in care semenii nostri sufera din cauza razboiului"

Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca s-a alaturat efortului general de a asigura asistenta medicala refugiatilor ucraineni. La aceasta ora, 3 persoane refugiate au beneficiat de asistenta medicala de urgenta si sunt internate in sectiile clinice ale spitalului."Solidaritatea umana este foarte importanta in aceste zile in care semenii nostrii aflati foarte aproape sufera din cauza razboiului. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca s-a alaturat efortului general ... citeste toata stirea