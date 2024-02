Medicii de familie din Cluj au ajuns la disperare din cauza platformei informatice a CNAS: ,,Functioneaza cu mari deficiente, oficial in regim offline

Medicii de familie clujeni au ajuns sa fie exasperati de defectiunile platformei informatice a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Acestia reclama ca, in ultimul timp, erorile si defectiunile sunt atat de dese incat activitatea lor este afectata semnificativ.Potrivit Patronatului Medicilor de Familie Cluj, incepand din 8 noiembrie 2023 platforma informatica din sistemul de asigurari de sanatate (PIAS) functioneaza cu mari deficiente, oficial in regim offline. In ultimele zile ratele de ... citește toată știrea