Medicii de familie si parintii de bebelusi se plang de lipsa unor vaccinuri. Probleme si la Cluj

Sute de bebelusi din Romania nu beneficiaza in prezent de vaccinul rujeolic-rubeolic-oreion (ROR), care ar trebui efectuat de medicii de familie. Ministerul Sanatatii nu a achizitionat cantitatea necesara la timp, scrie Europa Libera.Parintii care au sunat la sfarsit de decembrie pentru programarea la vaccinul ROR in ianuarie, cand bebelusii lor implineau un an, au aflat ca nu exista un astfel de vaccin la medicul de familie si au fost chemati in ianuarie.Medic de familie la Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea