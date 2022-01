O interventie in premiera a fost realizata de medicii de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca. Este vorba de o operatie de otoscleroza prin tehnica endoscopica.Medicii au realizat un montaj in urechea medie constand dintr-un piston de titan interpus intre nicovala si un orificiu practicat in talpa scaritei pentru a permite transmiterea energiei sonore spre urechea ... citeste toata stirea