Tanara cunoscuta in lumea muzicala ca DJ Lalla (Laura Claudia Rosca) a fost gasita fara viata pe o plaja din Mamaia in dimineata zilei de joi, 28 septembrie. Medicii legisti au stabilit cauza mortii artistei tinere, care avea doar 34 de ani.Cauza mortii tinerei este inecul, iar in plamanii acesteia s-a gasit apa si nisip. Trupul neinsufletit al artistei DJ Lalla va fi dus la Turda.DJ Lalla ar fi fost cazata in Mamaia la un individ pe care il cunoscuse abia de o luna pe retelele de ... citeste toata stirea