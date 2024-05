Medicul din Cluj-Napoca care l-a operat pe Florin Piersic, primele declaratii dupa transferul actorului la Bucuresti: "Noi treaba ne-am cam facut-o"

Medicul Horia Rosianu, specialistul de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca ce l-a operat pe Florin Piersic, a vorbit in exclusivitate la Romania TV despre starea de sanatate a marelui actor, proaspat ajuns in Capitala la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals".Marele actor Florin Piersic a ajuns de curand in Bucuresti, la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, dupa ce a fost operat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. Operatia pe inima la care Florin Piersic a fost supus in ziua de ... citește toată știrea