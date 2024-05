"Mentorii", primul film produs de Untold Universe/Comedia in care artistul Catalin Bordea are rolul principal va ajunge in cinematografe in prima parte a anului viitor

Magic Maker Media House, casa de productie a grupului UNTOLD Universe va produce in aceasta vara o comedie originala si foarte actuala, intitulata "MENTORII". Filmul il are in rolul principal pe comediantul Catalin Bordea, singurul artist de stand-up comedy din Romania al carui show special a fost difuzat in cinematografe si pe Netflix.Comedia "MENTORII" va ajunge in cinematografele din toata tara la inceputul anului 2025."Am acceptat provocarea de a juca pentru prima data un rol principal ... citește toată știrea