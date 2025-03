MENTORII ramane lider in box office-ul romanesc pentru al doilea weekend consecutiv

MENTORII ramane filmul numarul 1 in Romania. Comedia se mentine pe primul loc in box office-ul romanesc si dupa cel de-al doilea weekend de la lansarea in cinematografe. Spectatorii din intreaga tara au ales din nou sa se binedispuna la lungmetrajul produs de Magic Maker Media House, casa de productie care face parte din grupul UNTOLD Universe, in colaborare cu Headline Management si au confirmat inca o data ca MENTORII este cel mai tare film de comedie al anului 2025.De la lansarea pe marile ... citește toată știrea