Mersul pe contrasens e la moda in Cluj! Un sofer mergea ,,noaptea, ca hotii" pe Dorobantilor prin centrul orasului: ,,Tot eu primesc flashuri" - VIDEO

Un sofer aflat intr-o masina cu numere de Harghita a fost surprins, pe Calea Dorobantilor, conducand pe contrasens, in data de 15 octombrie.Mai exact, un clujean care se deplasa regulamentar a avut o surpriza neplacuta, atunci cand, circuland regulamentar, s-a trezit cu o masina in fata, care se deplasa pe contrasens.Deoarece pentru anumiti oameni nesimtirea nu are deloc limite, soferul tupeist a inceput sa ii dea ,,flash-uri" clujeanului, semnalandu-i ca, cel mai probabil, el credea ca ... citește toată știrea