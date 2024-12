Mersul trenurilor 2025: Rute noi intre Cluj Napoca si Brasov in perioada sezonului estival

Peste 1.000 de trenuri va opera zilnic CFR Calatori in perioada decembrie 2024 - decembrie 2025. Noul mers al trenurilor va intra in vigoare din 15 decembrie.CFR Calatori a introdus in circulatie 4 trenuri noi Bucuresti Nord - Brasov. Acestea sunt formate din rama electrica RE-IR Alstom Coradia Stream, alocata pentru exploatare operatorului national de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).Cele 4 trenuri noi IR proiectate pentru circulatia in acest mers de tren nou sunt:IR 16001 ... citește toată știrea