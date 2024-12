Mesaj impresionant din partea lui Florin Piersic catre romani: "Trebuie sa avem curajul de a trece peste toate". Cum se mai simte marele actor

Mesaj impresionant din partea lui Florin Piersic in exclusivitate la Realitatea Plus, marele actor le doreste oamenilor sa aiba curajul de a merge inainte si ii roaga sa nu piarda ceea ce ii face cu adevarat speciali.Pe de alta parte, cu acelasi optimism, Florin Piersic a marturisit ca se deplaseaza greu dupa interventia chirurgicala din acest an. Florin Piersic a transmis un mesaj profund de optimism si determinare, indemnand romanii sa depaseasca dificultatile si sa nu piarda din vedere ... citește toată știrea