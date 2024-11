Mesaj inedit scris pe o masina din Cluj! A surprins intreaga comunitate si a captat admiratia internautilor

In Cluj, pe langa soferii care parcheaza in locuri interzise mai exista si o alta categorie, mai rara, care aduce zambete pe fata altor persoane.Cu bun simt si respect fata din jur, recent, pe retelele sociale circula o fotografie surprinsa intr-o parcare de bloc, care a atras atentia si admiratia internautilor.In imagine, o masina acoperita de zapada cazuta in ultimele zile avea un ... citește toată știrea