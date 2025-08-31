Editeaza

Mesaje sfasietoare dupa moartea sotilor Ghior! Iubitul femeii ucise de sotul gelos isi striga durerea: "De ce tu? Mai bine eram eu. Te voi iubi etern"

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 31 August 2025, ora 02:21
32 citiri
Clujul a trait astazi o zi de soc dupa cumplita tragedie petrecuta in seara de 29 august 2025, in comuna Maguri-Racatau. O femeie de 32 de ani, Adela Mihaela Ghior, a fost ucisa de sotul ei, Marius Ghior, de 37 de ani, intr-un acces de violenta extrema. La scurt timp, barbatul si-a gasit si el sfarsitul, trupul sau fiind descoperit pe malul barajului Tarnita.
In urma dramei a ramas o fetita de doar 4 ani, descrisa de apropiati drept "un inger blond nevinovat", care va creste acum fara ambii ...citește toată știrea

