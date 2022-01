Mesaje virus circula astazi in toata Romania, atat pe facebook, cat si sms-uri: "Seamana cu tine", "apari in acest video" sau "tu esti in videoclip"

Un atac cibernetic vizeaza utilizatorii de internet din Romania, dar sunt trimise mesaje si sub forma unor SMS -uri, anunta directoratul National de Securitate Cibernetica - DNSC.Au revenit atacurile cu link -uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media."Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul 'seamana cu tine', 'apari in acest video' sau 'tu esti in videoclip'.Mesajele primite de utilizatorii romani sunt in ... citeste toata stirea