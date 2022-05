Mesajul emotionant al lui Marius Balo, romanul inchis in China. Ce va face intors acasa, dupa 2.922 zile de calvar

Marius Balo, clujeanul inchis timp de 8 ani in China, pentru o frauda de 80 de dolari, va incepe un pelerinaj de 100 de zile prin tara, in care vrea sa alerge un traseu de 2.922 de kilometri corespunzator cu cele 2.922 de zile in care a fost inchis. Marius Balo, teologul clujean care a fost incarcerat in China, pentru o frauda minora de 80 dolari, timp de 8 ani, este de o luna de zile in libertate. Intr-o scrisoare trimisa redactiei "Adevarul", el a anuntat planurile sale (intertitlurile ... citeste toata stirea