Oana Boc, sotia primarului Emil Boc, a scris un mesaj emotionant dupa disparitia Cameliei Tise, fosta sotie a presedintetui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise. Sotii Boc au fost nasii de cununie ai familiei Tise si erau in relatii apropiate si acum.Luni, Oana Boc a scris pe Facebook: "Dumnezeu sa odihneasca in pace sufletul tau frumos si bun, atat de zbuciumat aici pe pamant, Cami draga! Ai avut atatea visuri! Unele s-au implinit, altele au ramas suspendate in abisuri care te-au durut, dar ... citeste toata stirea