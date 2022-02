Un mesaj emotionant a fost postat de un ucrainian care le multumeste romanilor pentru sprijinul si devotamentul de care dau dovada in aceate zile grele pentru Ucraina."in ultimele doua zile am vazut multe sprijinuri incredibile din partea romanilor din acest grup.Ca ucrainean din estul Ucrainei, vreau sa va multumesc mult pentru toate sprijinul acordat, va multumesc ca sunteti in partea ... citeste toata stirea