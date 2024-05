Mesajul jurnalistului Ciprian Rus, dupa moartea cunoscutului fotograf clujean Mircea Rosca: "Era din cel mai bun aluat/O inspiratie"

In noaptea de duminica spre luni, la varsta de doar 43 ani, a decedat la un spital din Targu Mures fotograful clujean Mircea Rosca. Mircea Rosca era internat dupa ce fusese supus in urma cu trei ani unui transplant de cord la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures. Inmormantarea va avea loc astazi, de la ora 14:00, la Cimitirul Central Turda, iar cei care vor sa-si ia ramas bun de la Mircea sunt rugati sa nu vina imbracati in negru.Regretatul jurnalist ... citește toată știrea