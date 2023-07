Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a fost nevoita, pana la urma, sa isi dea demisia in urma scandalului azilelor groazei din Ilfov.Aceasta a lansat public un mesaj patetic, in care spune ca este o victima."Mi-a fost mila mereu de oamenii aflati in nevoie, am ajutat cat am putut pe oricine. Indiferent ca am fost sau nu in functii publice. Cei care ma cunosc personal si nu "de la televizor" stiu asta. Se poate uita cineva in ochii mei sa-mi spuna ca eu as fi putut sti si tolera cel mai mic rau ... citeste toata stirea