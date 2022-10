Mesajul unei florarii din Cluj: "Clientul nostru NU E STAPANUL NOSTRU". Se schimba vremurile

Patroana unei florarii din Cluj-Napoca a rabufnit pe Facebook si le-a explicat tuturor ca s-a terminat cu epoca in care functiona sloganul "Clientul nostru, stapanul nostru!"."Am incercat sa tinem pagina cat de impersonala am putut. Astazi facem o exceptie. Azi am dat primului client ban pe pagina/site/telefon si ce mai exista. Mi se pare ireal ca trebuie sa scriu asta, insa, here it is", si-a inceput clujeanca mesajul publicat pe Facebook."La noi nu ridici vocea si nu bati din ... citeste toata stirea