Mesterii zidari si tamplari lucreaza de zor la reabilitarea castelului Banffy din Rascruci - FOTO

Reabilitarea ansamblului monument cladire Castel Banffy si parc din localitatea Rascruci, comuna Bontida, este realizata in proportie de aproape 50%.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean, a declarat ca lucrarile au fost incepute acum un an si ca acest obiectiv arhitectural este "de o importanta istorica si culturala deosebita pentru intreaga Transilvanie avanseaza in ritm sustinut. Stadiul fizic general al lucrarilor de executie inregistreaza un procent ce se apropie de 40%. Profitand ... citeste toata stirea