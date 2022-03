METEO 28 martie-25 aprilie 2022. Cum va fi vremea de Paste

Meteorologii anunta ca vremea va fi mai rece decat normalul perioadei la inceputul lunii aprilie, insa apoi temperaturile cresc si va fi mai cald decat ar trebui, arata prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa, marti, de ANM.Prognoza pentru urmatoarea luna include si perioada de Paste, cand este prognozata vreme buna. In a patra saptamana de prognoza, in care va fi si Pastele in 24 aprilie 2022, meteorologii anunta ca, in cea mai mare parte a tarii, vremea va fi frumoasa, iar ... citeste toata stirea