METEO Atentionari Cod galben de canicula pana marti inclusiv

Potrivit meteorologilor, pana marti, la ora 9:00, disconfortul termic va fi in crestere, astfel ca indicele temperatura umezeala (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari dupa-amiaza, iar vantul va sufla slab pana la moderat.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 34 de grade, iar cea minima va oscila intre 17 si 19 grade, transmite Agerpres.Totodata, in intervalul 18 iunie, ora 9:00 - 19 iunie, ora 10:00, vremea se va ... citește toată știrea