METEO. Cod galben de ploi torentiale la Cluj! Vezi harta zonelor afectate

Meteorologii anunta temperaturi in scadere si ploi in toata tara si au emis un cod galben de vreme instabila pentru judetul Cluj. Interval de valabilitate: 13 septembrie, ora 15 - 14 septembrie, ora 18.In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei si al Munteniei vor fi perioade cu averse, ... citește toată știrea