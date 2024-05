Meteo/ Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani/ Prognoza pe regiuni/Maxime medii de 22-25 in Transilvania, dar si ploi

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor incepe creasca treptat in toata tara, ajungand si la 27 de grade zilele urmatoare. Cu toate acestea, prognoza pe regiuni arata ca ploile vor fi prezente in continuare.Vremea in BanatIn primele cinci zile de prognoza media maximelor termice va avea valori intre 20 si 22 de grade, iar a minimelor intre 8 si 11 grade. Pana in jurul datei de 20 mai se va incalzi cu 3...4 grade, apoi, dupa o usoara racorire, mediile nu vor mai avea variatii ... citește toată știrea