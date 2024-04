Meteo Cum va fi vremea in vacanta de 1 Mai si de Paste

Saptamana 22.04.2024 - 29.04.2024Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice si nord-vestice, dar si mai ridicate in extremitatea de sud-est a tarii, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zona deluroasa si sub-montana din regiunile sudice.Saptamana 29.04.2024 - 06.05.2024Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele ... citește toată știrea