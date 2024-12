METEO Cum va fi vremea pana in ianuarie

Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada incepand de saptamana viitoare si pana in prima saptamana a lunii ianuarie, anunta vineri meteorologii, care au facut publica prognoza pentru intervalul 9 decembrie 2024 - 6 ianuarie 2025, transmite News.ro.Saptamana 09.12.2024 - 16.12.2024- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva usor mai accentuata in regiunile sud-estice. ... citește toată știrea