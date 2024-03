Meteo. Ploi si lapovita pana in 8 martie

Potrivit meteorologilor, in intervalul 6 martie, ora 15:00 - 7 martie, ora 20:00, temporar vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in Banat, Crisana, Transilvania, Oltenia si in vestul Moldovei. Mai ales in zonele deluroase si montane se vor acumula cantitati de apa de 10 - 15 l/mp si izolat peste 20 l/mp.In acelasi timp, vor fi ploi, iar pe parcursul noptii, in Transilvania si Subcarpatii Moldovei se vor semnala precipitatii mixte. La munte vor predomina treptat ninsorile si se va ... citește toată știrea