Meteo Precipitatii in cea mai mare parte a tarii pana in 7 decembrie

Conform prognozei de specialitate, in intervalul 5 decembrie, ora 22:00 - 7 decembrie, ora 18:00, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Vor predomina ploile, insa in noaptea de joi spre vineri (5/6 decembrie) si in dimineata zilei de vineri, in nordul Olteniei si al Munteniei, in sudul si estul Transilvaniei si in Moldova, vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Izolat, se va depune polei, transmite Agerpres.La munte vor predomina ninsorile si ... citește toată știrea