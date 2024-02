METEO Temperaturi ridicate in toata tara pana in 18 martie

Saptamana 19.02.2024 - 26.02.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric estimat pentru aceasta saptamana va avea o tendinta deficitara in cea mai mare parte a tarii.Saptamana 26.02.2024 - 04.03.2024Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele normale pentru acest interval in toate regiunile.Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare la nivelul intregii tari, dar mai ales in ... citește toată știrea