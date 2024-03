Meteo Vant puternic si precipitatii in toana tara pana vineri seara

ANM a emis, miercuri, o informare, valabila in perioada 27 martie, ora 10 - 29 martie, "In intervalul mentionat, temporar vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, cu viteze in general de 45...55 km/h, iar la munte rafalele vor depasi 60...70 km/h. Va ploua indeosebi in vestul, centrul si nordul tarii, unde local vor fi cantitati de apa de 10...15 l/mp, favorizand topirea stratului de zapada de la munte", a transmis Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). ... citește toată știrea